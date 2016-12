Palermo, Zamparini: "Iachini? Si meriterebbe due calci in c..."

Mai far spazientire Zamparini. Mai. Il presidente del Palermo, si sa, è fumantino come pochi. E la fama di mangia-allenatori se l'è guadagnata in anni e anni di ripetuti esoneri. Sul campo, insomma. Ora, fossimo in Iachini, un pizzico di apprensione l'avremmo. Perché? Perchè le parole rilasciate dal presidente rosanero a Radio Kiss Kiss suonano come un avvertimento: la sconfitta contro il Napoli, per come arrivata, non è stata affatto digerita.

"Il Napoli è realmente molto forte in questo momento - ha detto Zamparini - ma il Palermo è stato troppo attendista e l'ho detto al nostro allenatore. Lui mi ha detto che squadre come Lazio, Milan e Fiorentina hanno preso valanghe di gol dagli azzurri e a me questa risposta non è piaciuta affatto. In campo non sembrava altro che aspettassimo di subire i gol del Napoli. Se un allenatore parte già battuto allora è meglio non presentarsi proprio in campo, risparmiamo i soldi della trasferta. Non mi piace chi parte già con l'idea di perdere, Sarri per esempio è diverso, lui crede sempre di poter vincere. Il mio allenatore non ha mai raddoppiato Higuain, andrebbe preso a calci in c..."

Poi, in chiusura, una battuta in chiave mercato su Vasquez: "E' il miglior trequartista del campionato, un uomo squadra alla Platini. Credo che sarà la sua ultima stagione a Palermo perchè ho già ricevuto grandi offerte. Milan, Inter e Chelsea sono interessate a lui ma a gennaio non si muove".