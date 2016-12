Palermo, Zamparini: "Iachini non è a rischio, come Mazzarri..."

18:19 - "Iachini non è a rischio. Si può perdere anche malamente, può capitare". L'indomani del pesante ko casalingo contro la Lazio, il presidente del Palermo Zamparini conferma la fiducia all'allenatore rosanero. "Ci sta di perdere, a volte malamente, come è successo anche all'Inter col Cagliari, ma non credo si parli di Mazzarri a rischio - ha aggiunto - Devo dire che l'arbitraggio è stato indecente, c'erano due rigori. E poi siamo stati sfortunati".

"E poi siamo stati sfortunati. Il primo tempo doveva finire con noi in vantaggio - ha aggiunto Zamparini commentando lo 0-4 contro la Lazio nel posticipo - A me non piace lamentarmi degli arbitri ma non mi piacciono certe cose".