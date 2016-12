Palermo, Zamparini: "Gilardino non fa per noi"

Ventitre presenze e sette gol in campionato: i numeri dell'avventura di Alberto Gilardino a Palermo sono abbastanza buoni, ma non hanno hanno convinto Maurizio Zamparini. Un'annata difficilissima per i rosanero che hanno avuto sette cambi in panchina e ora nel mirino del presidente è finito il bomber: "Gila è un gran giocatore, ma Palermo non è la piazza giusta per lui. E' un fuoriclasse da area di rigore: ma questa squadra in area ci arriva pochissimo", le parole a Il Resto del Carlino.