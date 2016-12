Palermo, Zamparini: "E' il momento di collaborare". Novellino ha firmato

Adesso è ufficiale: Walter Novellino è il nuovo allenatore del Palermo . Il tecnico, che in passato è stato sulle panchine di Torino, Sampdoria, Venezia e Modena, ha firmato un contratto fino al termine della stagione. In giornata dirigerà il primo allenamento. Intanto Maurizio Zamparini, tramite il sito rosanero, ha scritto una lettera aperta ai tifosi: "Il Palermo sta vivendo un momento delicato in un'annata paradossale e difficile. Non è questo il momento della contestazione, è il momento della COLLABORAZIONE . Bisogna COLLABORARE tutti insieme, affinché con l'energia di tutti il Palermo resti in serie A".

Per poi continuare: "Purtroppo, in caso di retrocessione andrebbero in serie B la società con il presidente, la squadra e la città di Palermo. Non certo i tecnici e gli allenatori che possono andare in altri club. Per questo motivo noi tutti, dalla società alla squadra, dai tifosi alla città, siamo sulla stessa barca e tutti insieme, nelle prossime dieci partite, dobbiamo COLLABORARE per non affondare. Il compito di chi dirige una società è quello di prendere decisioni, che a volte possono essere sbagliate. Ma le decisioni vanno comunque prese. Io ho lavorato sempre per il bene della mia e vostra società, il tempo poi dirà se le mie decisioni siano state giuste o sbagliate".



Per poi ripercorrere il caos di queste settimane: "In questi ultimi mesi, la società ha dovuto subire contro la propria volontà l'allontanamento di Ballardini, la fuga di Schelotto per il Boca Juniors e le dimissioni di Iachini per stress. E' facile contestare, è più difficile costruire: io ho bisogno di voi tutti per costruire la salvezza del Palermo con la stessa bella passione che avete e che mi avete regalato in questi anni. Non temo la contestazione , adesso è tempo di COLLABORARE".