Palermo, Zamparini dà fiducia a De Zerbi: "Resta e ora battiamo il Milan"

Nel momento più delicato della sua gestione, Roberto De Zerbi incassa la fiducia di Maurizio Zamparini . Traballa la panchina del Palermo dopo la sconfitta 2 a 1 di Cagliari , la quarta consecutiva, ma il presidente questa volta dà fiducia al suo allenatore e al Giornale di Sicilia dice: "De Zerbi non andrà via. Al Sant'Elia abbiamo giocato una buona partita. Resta con noi e andiamo a vincere contro il Milan ".

L'appuntamento decisivo per il futuro del tecnico sarà quindi domenica al Barbera contro la squadra di Vincenzo Montella. Un'altra sconfitta potrebbe portare all'esonero. Anche se Zamparini smentendo la sua fama di mangia allenatori, già l'anno scorso aveva concesso diverse occasioni a Beppe Iachini in un avvio di stagione disastroso. Per la successione, per il momento, si fa solo il nome di Edy Reja molto apprezzato dal presidente per le idee tattiche e per la capacità di valorizzare i giovani.