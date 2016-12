Palermo, Zamparini cambia per la 53ª volta: 44 allenatori diversi

IACHINI, NESSUNO COME LUI776 giorni. Tanto ha resistito Beppe Iachini sulla panchina rosanero. Un vero e proprio record per il tecnico: con nessuno dei proprio allenatori Zamparini aveva mai avuto tanta pazienza, in quasi 30 anni di carriera. Anche se al patron il termine "mangiallenatori" non piace. Iachini era arrivato al Palermo con i rosanero in B, dopo che l'esperienza di Gattuso era durata giusto qualche partita. Un cambio vincente, con la promozione in A.



Alcune stagioni sono state davvero da "record" per Zamparini, come quella 2012-2013, con tre allenatori e cinque cambi in panchina: cominciò Sannino, sostituito da Gasperini e poi da Malesani. Poi il ritorno di Gasperini e infine quello di Sannino, con conseguente retrocessione.