Palermo, Zamparini attacca la squadra: "Mi sono vergognato"

Il clamoroso k.o. interno con l'Alessandria nei sedicesimi di Coppa Italia non è andato giù a Maurizio Zamparini, che attraverso un comunicato è stato durissimo nei confronti della squadra: "Oggi mi sono vergognato per come alcuni giocatori hanno espresso in campo la loro apatia - attacca il presidente -. I giocatori che disprezzano con queste prestazioni la maglia non sono degni di essere più convocati. Prenderò i dovuti provvedimenti".