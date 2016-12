Palermo, Zamparini al Trap: "Vieni a fare il presidente" 

00:12 - Giovanni Trapattoni a Palermo, non in panchina ma sulla poltrona da presidente. E' questa la simpatica proposta fatta da Maurizio Zamparini all'ex ct della Nazionale: "Quando sei stufo di fare l'allenatore dimmelo, che ti chiamo a fare il presidente". Il numero uno rosanero, intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, ha lanciato lì l'offerta: "Potrebbe fare come Zoff nella Lazio, ho grande fiducia nell'uomo Trapattoni".



Il Trap in linea ha declinato, per ora, l'invito. Il suo posto sembra essere ancora in campo: "C'erano l'Azerbaigian ed un paio di nazionali africane che mi hanno cercato. Avevo anche delle opportunità in squadre dell'Est, ma ci tenevo ad una nazionale che ti dà la possibilità di stare di più in famiglia. Ora c'è qualche nazione che mi tiene sotto tiro, adesso ce ne sono un paio del Centro-Sud America: se non rose fioriranno...".