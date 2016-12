Palermo: Viviani e Schelotto, tandem in panchina

Nasce il nuovo Palermo. Con novità assolute. Via Ballardini, in panchina il tandem Schelotto-Viviani e un imminente futuro argentino per il club rosanero. Un progetto che Zamparini ha avviato e anticipato di sei mesi. Lui stesso l'ha spiegato. "Ho avviato un nuovo progetto che vede Gulliermo Barros Schelotto nuovo allenatore del Palermo. Non tutte le disgrazie vengono per nuocere. Dopo una notte in bianco ho deciso di anticipare un piano che doveva partire da giugno. Entreranno al mio fianco nuovi imprenditori". Lo ha detto il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. "Circa un mese fa - ha proseguito - è venuto a trovarmi un importante allenatore argentino e abbiamo parlato di un Palermo nuovo che con innesti avrebbe potuto fare un campionato importante. Assieme a lui è venuto Schelotto che sarà il nostro nuovo tecnico. Nel frattempo lavoriamo assieme per cercare i migliori giovani e possiamo andare avanti con l'affiancamento di Viviani ".

IL PROGETTO ARGENTINOQuesta mattina, Zamparini ha avuto un lungo colloquio con Viviani. L'ultimo approccio con Iachini non aveva portato a un consenso: l'ex tecnico, seppure ancora sotto contratto col club rosanero, ha ribadito al presidente di non poter accettare il ritorno in panchina stante la sfiducia di due mesi fa, e garanzie tecniche che non potrebbero essere esaudite.

Così, Zamparini si è rivolto a Fabio Viviani, vice di Iachini e col consenso del medesimo. Il colloquio, l'assenso e ora la terza svolta del Palermo. Viviani ha 50 anni, da quindici è allenatore. L'estate scorsa era stato voluto da Iachini al suo fianco nel Palermo, e assieme a Iachini era stato esonerato due mesi fa. Dopo il sì di Viviani, ecco Schelotto, ma non come alternativa, bensì come aggiunta al nuovo quadro tecnico per un progetto di lunga durata. E un cambio anche ai vertici del club.

Quanto a Ballardini, l'esonero è cosa fatta. E si è sparsa la voce di una richiesta di licenziamento per giusta causa. Voce peraltro non confermata.