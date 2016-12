Palermo, via Ballardini: torna Iachini, anzi no

Davide Ballardini continuerà ad allenare il Palermo e giovedì dirigerà l'allenamento nel ritiro di Brescia. Dopo aver deciso l'esonero e aver richiamato Beppe Iachini, il presidente Zamparini è tornato sui suoi passi. Il ritorno di Iachini, caldeggiato da alcuni senatori, sarebbe saltato per divergenze sul mercato: in un colloquio telefonico l'allenatore aveva chiesto garanzie sui rinforzi (italiani e d'esperienza) non garantiti dal patron.