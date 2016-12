Palermo, vertice Zamparini-Iachini: il tecnico si dimette, il presidente lo imita

ZAMPARINI: "IACHINI E' IMPAZZITO""Iachini se ne vuole andare, è impazzito". Così un furente Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, a Radio24 annuncia di fatto l'immimente separazione con il tecnico. "Iachini non accetta che gli si dica cerca di mettere meglio la squadra in campo", ha spiegato. "Non so perché si è incazzato, motivi suoi. Stiamo cercando di fermarlo insieme ai giocatori. Non vuole dialogare con la società, non è più Iachini", ha aggiunto. "Se torna Viviani in panchina? Per l'amor di Dio, che c'entra Viviani, adesso chiamo Ballardini…", ha concluso .