Palermo, Vazquez: "Tre anni belli, ma è ora di cambiare aria"

Intervistato da Dxt Carlos Paz, Franco Vazquez ha confermato che lascerà il Palermo : "Sono stati tre anni belli, ora ho bisogno di cambiare aria e avere nuovi stimoli, nuovi obiettivi, lottare per cose più importanti. Si è chiuso un ciclo, non posso dare al Palermo più di quel che ho dato. Futuro? Preferirei rimanere in Italia , perchè ormai conosco bene il campionato, ma valuterò tutte le offerte e deciderò quale sarà la migliore".

L'attaccante ha poi continuato: "La cosa migliore è stata dire addio nel migliore dei modi realizzando quel che avevamo promesso con tutto il gruppo e per questo sono molto felice. Bilancio della stagione? Personalmente credo di aver fatto bene, la squadra non molto anche per i molti cambiamenti che ci sono stati nel club. Grazie agli sforzi di tutti siamo riusciti a centrare l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione". Vazquez ha un unico rimpianto per quest'anno, ovvero non essere stato convocato da Antonio Conte per gli Europei: "Era uno dei miei obiettivi da inizio stagione. Ci speravo, ma devo accettare le decisioni del ct".



Saranno giorni importanti per Vazquez, che dopo le vacanze sceglierà la sua destinazione per il futuro. Su di lui ci sono Milan e Napoli. Ma l'attaccante piace anche in Premier League.