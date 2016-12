Palermo, Sorrentino esonera Ballardini: "Chi verrà dopo di lui avrà in mano una squadra vera"

"Io mi sono permesso di metterci la faccia e di reagire come ho fatto ieri perché purtroppo sono fatto così e non credo di cambiare a 36 anni - ha detto a Sky -. Con Iachini ho dato il 101%, con Ballardini tutti abbiamo dato il 101%. Se la squadra è quintultima in classifica, forse siamo giocatori da quintultimo posto in classifica. Io preferisco sentirmi dire che sono scarso, ma non devono dirmi nient'altro perchè se dopo vanno ad intaccare la professionalità di questa squadra divento una iena".



Il numero 1 rosanero ringrazia pubblicamente chi si è schierato dalla sua parte. "Voglio ringraziare il presidente Zamparini per la sua vicinanza, voglio ringraziare lo staff medico, voglio ringraziare il preparatore dei portieri, voglio ringraziare lo staff dei team manager, i magazzinieri e soprattutto i tifosi del Palermo per la vicinanza. Soprattutto voglio anche ringraziare i miei compagni di squadra perchè quello che hanno fatto ieri sera lo terrò nel cuore, il fatto di essersi schierati dalla mia parte e quindi questo vale più di mille parole".



Poi una parziale marcia indietro, ma il succo non cambia: Ballardini non sarà più l'allenatore del Palermo. "Vorrei dire un'altra cosa - conclude Sorrentino - Non so se il mister verrà esonerato, tengo solo a dire che se dovesse essere così siamo nella storia: il secondo allenatore ad essere allontanato dopo una vittoria".