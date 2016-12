Palermo, Rigoni contro Zamparini: "Io vecchio? Porti rispetto"

" Prendermi dell'anziano a 30 anni mi mancava... Bel risveglio stamattina... Oltre alla febbre anche queste dichiarazioni... ". Luca Rigoni non usa giri di parole per far capire che le dichiarazioni di Zamparini sul suo conto dopo il ko con la Juve non gli sono andate giù. E lo fa su Instagram, pubblicando anche l'immagine di un vecchietto che cammina appoggiato a un bastone. " Al sottoscritto qualcuno deve portare rispetto ", ha poi aggiunto.

La sconfitta con la Juve, dunque, ha lasciato il segno in casa Palermo. Non solo per il risultato, ma anche per le esternazioni di Zamparini dopo la gara. "350 milioni di fatturato in campo contro 60, così è difficile fare miracoli - ha dichiarato il numero uno rosanero -. Il Palermo non è però solo una squadra di giovani, abbiamo ragazzi di valore ma anche 'anziani' in panchina come Rigoni e Maresca". E proprio la parola "anziani" sembra aver irritato Rigoni, che sul suo profilo Instagram è tornato sull'argomento in maniera ironica, ma decisa. "Cosa c'entra se è Zamparini a pagarmi lo stipendio - spiega il centrocampista -. C'è modo e modo... al sottoscritto qualcuno deve portare rispetto, come faccio io". Si attende la replica del presidente a stretto giro di posta.