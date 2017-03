Palermo, Paul Baccaglini si è fatto tatuare il logo sul petto

Un tatuaggio in più per Paul Baccaglini. Il nuovo presidente del Palermo è stato svegliato nella notte dagli ex colleghi de Le Iene che lo hanno invitato a tatuarsi il logo vecchio della società rosanero. L'italoamericano ha accettato ed ecco sul petto l'aquilotto mostrato alle telecamere di Premium Sport dopo la conferenza stampa di presentazione.