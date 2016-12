Palermo, Novellino già all'ultima spiaggia

Le montagne russe rosanero non si sono ancora spente. Maurizio Zamparini freme vedendo il Palermo in zona retrocessione. E a farne le spese potrebbe essere proprio Walter Novellino, arrivato un mese fa dopo l'addio di Iachini. Il presidente, dopo la sconfitta col Chievo, lo aveva detto: "Mi sembra che sia in confusione". La sfida con la Lazio potrebbe essere decisiva: in caso di sconfitta non è da escludere l'ennesimo cambio in panchina.