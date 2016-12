Palermo, Novellino: "Ci salveremo, basta un po' di cazzimma"

Prima conferenza da allenatore del Palermo per Walter Novellino , atteso dalla sfida contro il Napoli: "Conosco Sarri e lui conosce me ma credo molto nella voglia dei miei giocatori. Ho trovato una squadra ben messa in campo, lavorerò sulla testa e ci metterò la mia esperienza". Su come cambierà il Palermo: "Trovando un po' di cazzimma, usciremo da questa situazione e ci salveremo . Chiedo aiuto anche ai tifosi".

Inevitabile un riferimento al rapporto con Zamparini: "Al presidente non ho chiesto nulla, lo conosco dal 1998, con lui c'è stima. Essendo il presidente, so che può dire la sua. Lo ringrazio perché avevo voglia di tornare ad allenare in serie A, ho rifiutato diverse offerte dalla B".

Menzione per due singoli: "Vazquez può fare tutto quello che vuole, Gilardino è importante come tutti i giocatori. Per il momento toccherò poco per non mettere in difficoltà i ragazzi, si vede il buon lavoro del mio allievo Iachini. Ci metterò tanto entusiasmo".