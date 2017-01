Palermo, nasce il Tirr: comitato tifosi contro Zamparini

Cresce la protesta dei tifosi rosanero contro la gestione di Maurizio Zamparini. Il presidente dei mille esoneri stava per mandare via anche Eugenio Corini, che rimane comunque ancora in bilico. Ieri sera è stato costituito il comitato "Tirr", Tifosi rosanero riuniti che aggrega il Comitato Pro Palermo, Palermo Rosanero Capo e Cuore della Sicilia, Io tifo solo Palermo, Noi Abbonati Sempre, Pssrn (Palermo sia solo rosanero), Palermitani stanchi di Zamparini. "Preso atto della scellerata gestione Zamparini - dicono - che sta causando danni sportivi e di immagine a livello nazionale e internazionale alla città di Palermo e alla sua tifoseria come è sotto gli occhi di tutti, valutiamo pressanti azioni comuni di protesta a tutela deicolori rosanero".