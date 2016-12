Palermo-Milan 1-2, Cerci e Menez esaltano Inzaghi

17:43 - Torna a vincere lontano da San Siro il Milan di Pippo Inzaghi che nel sabato di Pasqua espugna Palermo vincendo 1-2. Rossoneri in vantaggio con il primo gol in rossonero di Cerci che al 37' infila Sorrentino con un rimpallo. Il pareggio del Palermo arriva su rigore al 72' con Dybala dopo il fallo di Paletta su Belotti, ma all'83' è ancora Menez a siglare il gol vittoria con una cavalcata trionfale dopo aver rubato palla a centrocampo.

LA PARTITA

Centosessantasette giorni dopo l'ultima volta (a Verona) il Milan è tornato a vincere in trasferta. Il turno anticipato per le festività di Pasqua ha portato dunque bene ai rossoneri che, nel loro periodo più difficile, hanno infilato una miniserie di due vittorie consecutive bissando a Palermo il successo contro il Cagliari. Ossigeno puro per Inzaghi in vista del finale di stagione, mentre per Iachini il momento è delicato: i rosanero hanno raccolto solo due punti nelle ultime sei giornate. Dalle parti di Zamparini non è mai un buon segnale.Il risultato, però, nonostante i segnali positivi registrati dal Milan in termini di gestione della palla e del gioco, è frutto della giocata del singolo, il solito Menez. Tre quarti di partita da croce per compagni e tifosi, e l'ultima da delizia per la cosa più importante. Prima tanto equilibrio con occasioni da una parte e dall'altra non sfruttate e qualche rammarico. Ne avrà sicuramente Vazquez, meno ispirato del solito e incredibilmente sciupone al 23' quando a porta vuota finalizza a lato una bella azione Quaison-Dybala. Un errore non da lui dopo qualche buona giocata in tandem col solito argentino, punito prontamente dagli impietosi dei del calcio che al 37' "regalano" a Cerci il primo gol in maglia rossonera dopo un rimpallo con Sorrentino.

E' nella ripresa però che il Milan di Inzaghi compie uno scattino in avanti rispetto al recente passato pur palesando tutti i limiti tecnici nella manovra. I primi minuti dopo l'intervallo mostrano una squadra vogliosa di raddoppiare e chiudere la partita, ma concedendo poco spazio alle ripartenze del Palermo. Gli errori di Firenze non si ripetono e di occasioni per gli uomini di Iachini non se ne vedono fino alla giocata del singolo, Belotti, bravo a dribblare Paletta al 72' e conquistare il calcio di rigore che Dybala insacca.

Ma quando si parla di giocate del singolo piuttosto che di squadra, lo scettro è di Menez. Il francese, nell'ombra e a rilento fino al minuto 83', si accende all'improvviso fiutando la preda a centrocampo e una volta rubata palla fuggendo verso Sorrentino con la difesa rosanero attaccata alla targa. Niente da fare, destro sotto la traversa e gol vittoria. Questa volta quindi il Milan ha saputo mantenere una posizione di vantaggio lasciando a 21 i punti persi in rimonta. La seconda vittoria consecutiva addolcirà ancora di più la colomba di Inzaghi. Fino a qualche settimana fa più che amara, era inesistente.



LE PAGELLE

Menez 6,5 - L'ha vinta lui, ancora una volta. Lo sprint che esplode a sette minuti dalla fine è impressionante, ma ormai è un marchio di fabbrica del francese. Gli manca la continuità nei novanta minuti, ma ormai è assodato che è il suo modo di giocare.

Dybala 6,5 - Il gol lo trova solo su rigore ma per tutta la partita è un trottolino imprendibile. Meno efficace in fase finalizzativa del solito, ma comunque un pericolo.

Cerci 6 - Il gol è un premio per la sua voglia di spaccare. E' ancora più un vorrei ma non posso, ma qualche segno positivo si intravede.

Vazquez 5,5 - Pesa come un macigno il gol clamorosamente fallito sullo 0-0. Per il resto solita qualità sulla trequarti.

Destro 5,5 - Sembra sempre un corpo estraneo all'undici rossonero. Il gol lo avrebbe trovato ma Doveri glielo annulla. Certo che l'intesa con Menez, che il pallone non glielo passa mai, non è delle migliori.



IL TABELLINO

PALERMO-MILAN 1-2

Palermo (4-3-2-1): Sorrentino 6; Rispoli 5, Vitiello 5, Gonzalez 6,5, Lazaar 6; Rigoni 6, Jajalo 5,5 (44' st La Gumina sv), Barreto 5,5 (9' st Chochev 5,5); Vazquez 5,5, Quaison 6 (13' st Belotti 6,5); Dybala 6,5. A disp.: Ujkani, Milanovic, Daprelà, Ortiz, Terzi, Maresca, Bolzoni, Della Rocca, Joao Silva. All.: Iachini 5,5

Milan (4-3-3): D. Lopez 6; Abate 6, Paletta 5,5, Mexes 6, Antonelli 6,5; Van Ginkel 5,5, De Jong 6, Bonaventura 6; Cerci 6 (31' st Suso 6), Destro 5,5 (31' st Pazzini 5,5), Menez 6,5 (47' st Poli sv). A disp.: Abbiati, Gori, Albertazzi, De Sciglio, Bocchetti, Bonera, Mastalli, Alex. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 37' Cerci (M), 27' st rig. Dybala (P), 38' st Menez (M)

Ammoniti: Vitiello, Jajalo (P); Abate, Paletta, Mexes (M)

Espulsi: nessuno