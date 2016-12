Palermo-Milan 0-2: Bacca-Niang fanno volare Mihajlovic

LA PARTITAMihajlovic ha sciolto il dubbio amletico e può sorridere: quella stappata dopo la vittoria contro l'Inter era una bottiglia di champagne, non di gazzosa. Di calcio-champagne volendo essere precisi, quello messo in campo dal Milan al Barbera contro il Palermo che ha portato in dote tre punti e una delle migliori prestazioni stagionali per qualità e intensità per almeno un'ora di gioco. Lo 0-2 è nato e cresciuto lì, legittimato sul campo dalla doppia cifra di occasioni da rete create con il Palermo messo al muro e steso con rara prepotenza. Certo l'approccio alla gara degli uomini di Tedesco è stato rivedibile, ma lì risiede la sottile differenza tra una sponda e l'altra della prospettiva convergente nell'unica cosa che conta, il risultato. E quello esalta la prestazione del Milan.



Nel primo tempo del resto non c'è stata storia. Sull'onda dell'entusiasmo della stracittadina gli uomini di Mihajlovic hanno messo in campo uno strapotere fisico che ha permesso di dominare il campo senza appello. Honda-Abate a destra come Antonelli-Bonaventura a sinistra hanno scavato il solco e macinato chilometri; Montolivo e Kucka in mezzo hanno fatto legna e ricamato trame per le punte brave ad attaccare gli spazi e a farsi trovare pronte in area. Solo un ottimo Sorrentino ha saputo prolungare l'agonia rosanero fino al 19' con tre parate decisive su Honda (la prima direttamente da corner salvata sulla linea) e Bonaventura. Nulla ha potuto però sull'azione vincente costruita da Honda e Abate dalla destra e rifinita dal solito Bacca con velo smarcante di Niang. Anche avanti di uno i rossoneri hanno continuato a spingere vincendo ogni sfida contro un Palermo schierato a specchio e dopo l'ennesima parata plastica di Sorrentino su Honda, un tocco di mano ingenuo di Goldaniga in area regala a Niang la gioia della trasformazione dal dischetto dopo un bisticcio con Bacca.



Nella ripresa le tossine del derby legano le gambe al Milan che abbassa i ritmi a protezione del risultato con un lento possesso palla mentre il Palermo, aumentato il potenziale offensivo, ha avanzato il baricentro senza però mai trovare il pertugio giusto nella difesa rossonera per battere Donnarumma. L'ingresso di Balotelli nell'ultimo quarto d'ora non ha spostato gli equilibri, ma Mihajlovic può sorridere: solo la vittoria nel recupero della Fiorentina gli ha rovinato i piani, ma la zona Europa è lì alla portata. Se la condizione resterà questa a lungo, il tecnico serbo potrà togliersi qualche sassolino. Per il Palermo, invece, la sola piccola soddisfazione è arrivata proprio dal Franchi: il Carpi resta a sei punti di distanza.