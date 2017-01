Palermo-Inter 0-1: decide Joao Mario, Pioli espulso

LA PARTITAL'occasione interista, di un'altra scalata in classifica. Le disperate necessità del Palermo, perché la salvezza non diventi solo un miraggio. C'è anche la pioggia (abbondante) a scortare questa sfida che è subito forte, intensa, senza la minima attesa. Si apre la strada la squadra di Corini, con l'intensità di un pressing che la conduce vicino alla porta di Handanovic nei primi cinque minuti. Si apre i suoi spazi la banda-Pioli, che dopo quei momenti di mezzo imbarazzo in avvio si prende il dovuto.

Le tre occasioni-gol, pulitissime, di Icardi, Candreva e Brozovic nella prima mezz'ora sono il frutto di una superiorità tecnica che l'Inter possiede. C'è Brozovic con Gagliardini, un Gagliardini un po' sotto il suo standard. C'è Banega dietro Icardi, coi suoi ricami non sempre idonei. La difesa è la solita, e sempre sul chi vive visto che il Palermo è sì disposto a subire, mai però rinuncia a lanciarsi pancia a terra, non appena c'è il pallone giusto, l'ocasione propizia.

Il giusto mix di reciproca voglia di battersi per tre punti di stretta necessità, per chiudere il primo tempo sullo 0-0, con Posavec che compie due parate fondamentali, Handanovic si deve limitare a interventi alti per respingere traversoni e con l'impressione che il gol sia mancato quasi per caso: ma non soltanto dalla fonte interista.

Ripresa. La voglia (reciproca) rimane, ma il predominio tecnico -e poi anche fisico- dell'Inter prende tutti gli spazi e la sfida cambia faccia. Si gioca a una sola metà campo, quella rosa-nero, con Icardi e compagni alla caccia del gol che non arriva per la troppa "leggerezza" nel concludere a rete. Perisic si diletta in ghirigori, Icardi ci prova, ma Posavec ripara, Banega esce per fare posto a Joao Mario al 15' ed è proprio il portoghese che al 20' traduce in moneta il lavoro di gruppo, andando e prendere in spaccata, nell'area piccola, l'ennesimo cross di Candreva. E' l'1-0 che l'Inter andava cercando.

Da qui al 35' la gara procede sneza strappi, né evidenti momenti di pressione del Palermo che pure deve cercarsi qualcosa. Poi al 35' uno scontro a metà campo tra Ansaldi e Nestorovski apre la scena a fermenti vari. Espulso l'interista per doppia ammonizione, fuori Pioli per proteste, pioggia sempre più insistente a, prevedibilmente, caotico finale con l'Inter in dieci e i rosa-nero all'arrembaggio. Ma senza sorprese per Handanovic.