Palermo, Iachini: "Juve? Restiamo concentrati, dobbiamo lottare fino alla fine"

15:41 - Beppe Iachini ha parlato in vista della sfida con la Juve. Lo ha fatto con il furore agonistico e la voglia di vincere che lo contraddistingue. "Non credo che c'è stato o ci sarà un calo di prestazioni da parte nostra per quando raggiungeremo la salvezza. Rimaniamo concentrati. Ho ragazzi molto professionali che, sono sicuro, daranno tutto fino all'ultimo minuto", ha detto l'allenatore rosanero. Il Barbera attende...

Non è una sfida facile quella che aspetta la Juventus di Max Allegri, contro un Palermo chiamato a riscattarsi dopo le ultime tre partite in cui è arrivato un solo punto. Davanti ai propri tifosi gli uomini di Iachini devono sfoderare una grande prova per sperare di centrare l'impresa contro la prima forza del campionato. Il mister rosanero ha provato a caricare i suoi prima della gara: "Loro hanno una rosa molto importante e se esce un giocatore ne trovano altri di qualità ed esperienza. Vanno sempre in campo per vincere e sara' difficile per il Palermo. Noi cercheremo di onorare al meglio la partita davanti ai nostri tifosi, solo cosi' possiamo pensare di potercela giocare. Partite come queste si preparano da sole, a livello motivazionale e di entusiasmo".