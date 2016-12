Palermo, Iachini: "Ho la ricetta per salvarci"

Novantasei giorni e quattro allenatori dopo a Palermo è ancora tempo di Beppe Iachini. Il tecnico, esonerato a novembre, è stato richiamato da Zamparini e ricomincerà il campionato dalla trasferta con la Roma: "Ho apprezzato il gesto del presidente - ha ammesso Iachini -, sono tornato per lui e per i tifosi". L'obiettivo è la salvezza: "Ho la ricetta per farlo, ritrovo un gruppo che mi ha dato tanto. Non me la sentivo di dire di no".