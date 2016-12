Palermo: fuori rosa Maresca, Rigoni e Daprelà

Maurizio Zamparini aveva promesso provvedimenti, oggi sono arrivati. Dopo la clamorosa eliminazione del Palermo dalla coppa Italia, la società rosanero, in accordo col presidente e il tecnico Ballardini, ha deciso di mettere fuori rosa per l'intera stagione Luca Rigoni, Enzo Maresca e Fabio Daprelà. Dopo il ko con l'Alessandria, Zamparini aveva criticato alcuni "giocatori non degni di rappresentare il Palermo".