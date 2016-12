Palermo-Fiorentina 2-3: festa per Dybala e festa Viola

Palermo-Fiorentina 2-3 . Per una doppia festa: Zamparini la offre per Dybala (capitano per l'occasione) e i 30 milioni incassati per la sua cessione alla Juve, fa niente se poi la partita dice male. Montella la celebra per la sua Viola, che coi 3 punti raggiunge la garanzia di un posto in Europa League 2015-16. Non è poco. I gol, in sequenza, di Ilicic, Jajalo, Gilardino, Rigoni e poi Alonso. Espulso Kurtic al 92'.

LA PARTITA

E c'è di tutto un po', in quest'ultima domenica di stagione nel feudo-Zamparini. A cominciare da lui, dal patron, che prima del fischio d'inizio premia e abbraccia Dybala al congedo: "Sarai sempre uno di noi". Ci mancherebbe. Domani il giovanotto sarà a casa-Juve per le visite mediche, la nuova avventura comincia.

Per i rosanero di Iachini non ci sono traguardi da tagliare. Niente Europa, per dire, anche se un posto in Champions Zamparini se l'è comunque garantito coi 30 e passa milioni incassati per Dybala: davvero un tesoro. Per i viola di Montella, a dispetto di questa triste primavera, c'è la garanzia Europa League da staccare dopo il pari della Samp a Empoli. E c'è il gol di Ilicic, al 23', che apre la strada.

Non dovendo mancare niente in questa domenica, Ilicic (un ex) segna un gol strepitoso, sinistro da 30 metri che s'infila all'incrocio, e poi versa qualche lacrima visto che con la maglia del Palermo è diventato qualcuno. Di lì a tre minuti, sempre rincorrendo emozioni, è Jajalo a siglare il pareggio con un destro omicida dal limite: è il suo primo gol in Serie A. Come si fa a non emozionarsi?

Poi ecco Gilardino: al 33', facendo sfoggio della sua astuzia in zona-gol, devia il tiro di Mati Fernandez e fa festa. Al 39' poi, l'arbitro Giacomelli annulla a Rodriguez il gol del 3-1 facendo incavolare il difensore viola che non capisce il perché e si fa pure ammonire. Rodriguez ha ragione, non commette nessuna scorrettezza, e ci vorrà l'intervallo per intercettare la motivazione: l'arbitro ha visto una scorrettezza di Gila in area. Amen.

Primo tempo tutt'altro che banale in senso emotivo: compresa la magagna che toglie Salah dal campo dopo mezz'ora. Al suo posto Joaquin.

La ripresa si gioca al riparo da cattivi pensieri. Il Palermo rincorre il pareggio, Belotti rileva un difensore (Vitiello), magari si vorrebbe la prodezza di Dybala, ma è il caso di non esagerare con le pretese. Il gol del pareggio comunque arriva, con una confusa mischia davanti a Neto, lo realizza Rigoni al 24' st. A quel punto, la voglia di gol fiorentina si riappropria della scena, e Alonso (un po' responsabile sul gol di Rigoni) cerca e ottiene il perdono andando a infilare Sorrentino per il 3-2 al 33' st. L'assist è di Gilardino.

Qualche brivido nel finale, e dopo il 90': espulso Kurtic per due ammonizioni in due minuti e minirissa al 94' tra Neto e Quaison per un contatto del palermitano fuori dall'ordinario. Perché litigare? Poi tutti attorno a Dybala: per le festa. Mentre la Fiorentina, ora, può anche pensare al quarto posto del Napoli: se lo può permettere.