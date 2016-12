Palermo, festa a Frosinone: Gilardino-Trajkovski, sono gol salvezza

LA PARTITAIl Palermo batte la paura e il Frosinone e sale a 32 punti in classifica. Una vittoria importante in ottica salvezza, in attesa della gara del Carpi contro l'Empoli. Al Frosinone non basta la determinazione messa in campo nel secondo tempo e non basta nemmeno il coraggio di Stellone che, sotto di un gol, inserisce Dionisi per provare a raddrizzare la partita. Ballardini può tirare un sospiro di sollievo e deve ringraziare Gilardino, bravo a finalizzare di testa un cross di Rispoli. Il Palermo va in campo con Vazquez trequartista alle spalle di Gilardino e Quaison, mentre il Frosinone si affida a Daniele Ciofani con Soddimo e Paganini a completare il tridente.



Il primo tempo è noioso, poche le occasioni da rete. Nei primi 20' il Palermo appare più vivace, ma non riesce mai a rendersi pericoloso e a impegnare Leali. Il Frosinone dà la sensazione di attendere gli avversari e provare a ripartire, ma è evidente che entrambe le squadre sentano l'importanza della gara e siano frenate dalla paura di sbagliare. Così al colpo di testa di Ciofani (1', palla alta), risponde Andjelkovic (5', sul fondo). E non succede nulla fino al 39’ quando, sugli sviluppi di un angolo, Rosi prova a impaurire Sorrentino, ma la sua deviazione finisce fuori.



Cambia tutto nella ripresa, quando il Frosinone va vicino al gol in un paio di occasioni. Prima con un colpo di testa di Paganini (che ci prova anche subito dopo con un pallonetto), poi con una conclusione di Kragl deviata da Sorrentino. Ma nel capovolgimento di fronte, e nel momento migliore dei padroni di casa, il Palermo trova il gol della vittoria. Rispoli scappa sulla fascia e mette in mezzo un nel pallone che Gilardino devia di testa. Esplode la panchina dei rosanero. Stellone cerca di raddrizzare il match e inserisce Dionisi, recuperato dall’infortunio. È bravo Sorrentino in un paio di occasioni su Soddimo e Paganini. Il Palermo prova a controllare rischiando qualcosa in difesa, ma nel recupero trova il raddoppio con Trajkovski (47’). Sono 3 punti che regalano una ventata di ottimismo a una squadra impaurita da questa lotta per non retrocedere.