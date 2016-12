Palermo, esonerato Iachini. Vazquez e Maresca protestano

Scossa a Palermo. Maurizio Zamparini ha esonerato Giuseppe Iachini , nonostante la vittoria contro il Chievo (1-0, rete di Gilardino ). Al suo posto arriva Davide Ballardini , che era già stato sulla panchina dei rosanero nella stagione 2008-09. A fine anno era stato sollevato dall'incarico per far posto a Walter Zenga.

Iachini era allenatore del Palermo dal 25 settembre 2013, quando era subentrato a Gennaro Gattuso. Con lui in panchina era arrivato primo in B, tornando in serie A dopo solo un anno. L'anno scorso Iachini ha chiuso all'undicesimo posto. In queste settimane ha totalizzato 14 punti senza trovare continuità. Questo ha spinto Zamparini a esonerarlo.

VAZQUEZ SE LA PRENDE"Mi dispiace tanto per la notizia con la quale mi sono svegliato, però il calcio è questo: pieno di enormi ingiustizie". Così Franco Vazquez ha salutato, sul suo profilo Twitter, Beppe Iachini, oggi esonerato dal presidente Maurizio Zamparini. "Devo solo ringraziare mister Iachini e il suo staff - ha aggiunto - per tutto quello che hanno fatto per me e per il Palermo".