Palermo, ecco Gilardino: "Voglio fare tanti gol, sogno la Nazionale"

15:11 - In casa Palermo è stato il giorno della presentazione ufficiale di Alberto Gilardino. Queste le parole in conferenza stampa dell'attaccante biellese: "Ringrazio il presidente Zamparini e tutta la società per la fiducia che mi hanno dato. Ho colto l'opportunità di approdare in rosanero al volo. Ho tanta voglia di iniziare la stagione, penso solo al Palermo e a fare più gol possibili per raggiungere i nostri obiettivi. Sono molto motivato, qui ho trovato una piazza importante ed entusiasta, ho tanta voglia e mi metterò a disposizione con molta umiltà. Il mio gol di mano con la maglia della Fiorentina? Ho pagato per un errore commesso qui, ora conta solo il presente. Voglio trascinare la gente e i miei compagni. Mi piacerebbe fare tanti gol insieme con Vazquez, sarebbe molto bello poter giocare con lui anche in Nazionale e lavorerò per questo. Iachini? È un tecnico molto preparato, mi sto trovando molto bene con lui. È attentissimo ai particolari e questo è fondamentale. Sorrentino mi ha accolto benissimo e voglio ringraziarlo per questo. Con me a Palermo è arrivata anche la mia famiglia, vivremo qui tutti insieme e sono certo che ci troveremo benissimo. Avremo bisogno dei tifosi, li aspettiamo allo stadio e lotteremo per loro".

MERCATO POSITIVO

Anche il numero uno rosanero Maurizio Zamparini è intervenuto in conferenza stampa, commentando l'arrivo di Gila e del mercato appena conclusosi: "Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Gilardino, è un grande campione che ci darà un contributo importantissimo. È arrivato qui con entusiasmo, e soprattutto con la voglia di un ventenne. Sono convinto che potrà fare tanti gol in rosanero. Il mercato? Abbiamo rinforzato la nostra squadra in ogni reparto, sono contento delle operazioni che sono state portate a termine. Gilardino è una sicurezza, Trajkovski è una lieta sorpresa e Djurdjevic sono convinto che farà molto bene".