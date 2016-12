Palermo, Dybala non si perde il Clasico

12:27 - C'era anche Paulo Dybala tra i 98.760 spettatori che domenica hanno assistito al Camp Nou al match tra Barcellona e Real Madrid. L'attaccante argentino non ha voluto perdersi il Clasico e la sfida tra il connazionale Messi e Cristiano Ronaldo. Dybala è uno dei pezzi pregiati del mercato: a Barcellona ci andrebbe anche a nuoto e il suo sogno sarebbe giocare con Messi. Il suo futuro, però, sarà alla Juve o in Premier (Arsenal in pole).

Dybala qualche settimana fa è stato vittima di uno scherzo telefonico da parte di un noto imitatore argentino che si è finto Messi, nel corso del quale ha ammesso il suo amore per il Barcellona. "Al Barcellona ci vengo a nuoto, non ho neanche bisogno di cambiarmi, in fondo si tratta solo di attraversare il Mediterraneo" aveva scherzato l'attaccante del Palermo.



Quello catalano rischia, però, di rimanere solo un sogno. Il Barça in avanti è a posto con il trio delle meraviglie Messi-Neymar-Suarez e ha anche il mercato bloccato fino a gennaio 2016. Zamparini vuole 40 milioni e si incontrerà con i dirigenti dell'Arsenal. Il calciatore preferirebbe la Juve. Le prime pagine della lunga telenovela estiva sono giù state scritte,