Palermo, Diego Lopez ci crede: "Possiamo salvarci"

"Nestorovski non segna da un po', ma ho visto un grande impegno e una grande determinazione", ha agigunto. Adesso, per. ci voreebbe anche qualche rinfforzo dal mercato: "So che il direttore sportivo farà il massimo per rinforzare la squadra. Per quanto riguarda i moduli, non credo che siano importanti. Conta la motivazione, ho spiegato ai ragazzi che devono lottare su ogni palla. Non ci possiamo permettere di regalare nulla".