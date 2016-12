Palermo, De Zerbi comincia l'avventura. Ma dalla tribuna

L'era- De Zerbi ha preso il via a Palermo. Il tecnico oggi ha siglato il contratto biennale (500 mila euro a stagione) col club di Zamparini e nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento. Per Ballardini, l'addio e la non facile intesa con la società per la buonuscita relativa al suo contratto che scade a giugno 2017. Si parla di 400mila euro. Si è in attesa degli atti ufficiali da parte del club rosanero.

Dunque a Palermo è il turno dell'ex tecnico del Foggia, che avrà l'arduo compito di esordire contro il Napoli di Sarri. Un avversario non certo semplice per il nuovo allenatore rosanero, da cui Zamparini si aspetta molto in termini di gioco e risultati. Con De Zerbi in panchina potrebbe andare in pensione il 3-5-1-1 di Ballardini, in virtù di un più spettacolare 4-3-3 che ricorda un po' il modulo zemaniano. Quel che chiede Zamparini.

C'è però un problema che De Zerbi si trascina dalla scorsa stagione. Deve scontare un turno di squalifica dopo il burrascoso epilogo dei play off tra Foggia e Pisa. Squalificato per due turni, De Zerbi aveva fatto ricorso alla Corte d'appello vedendosi ridotto lo stop da 2 a una giornata. Dunque per Palermo-Napoli guiderà i suoi dalla tribuna.