Palermo: Corini perde, Ballardini avanza, ma...

Come ogni lunedì, il Palermo rischia di cambiare allenatore e anche oggi può essere l'ennesimo momento per farlo. Maurizio Zamparini - che ha esonerato allenatori anche dopo una vittoria - si sente legittimato ancor più a fronte di una sconfitta, l'ennesima, contro l'Inter. L'insuccesso del Palermo, seppur battuto di misura dalla corazzata di Pioli, dovrebbe portare il patron a imporsi sull'esonero di Corini per virare, nuovamente, su Davide Ballardini.



Corini chiede garanzie tecniche e vuole chiudere il campionato con dignità e ieri ha detto che non ha senso cambiare ancora la guida tecnica, Zamparini e il nuovo ds Nicola Salerno ci stanno pensando e al termine di un summit a Vergiate (Va), prenderanno la loro decisione. Attesa nelle prossime ore.

Ballardini ha allenato il Palermo nel 2008-09. E' tornato a novembre 2015 per essere esonerato a gennaio 2016. Quindi il suo terzo avvento a primavera del 2016. Se accadesse, sarebbe la quarta volta di Ballardini sulla panchina rosanero.