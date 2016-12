Palermo-caos: il nuovo allenatore è Novellino

LA RICOSTRUZIONE DELLA GIORNATA22:29 NOVELLINO: "VOLEVO ZAMPAGNA COME VICE. GIOVEDÌ LA FIRMA"

Walter Novellino voleva Riccardo Zampagna come vice a Palermo. Mancava però il patentito per l'ex attaccante del Messina, legato anche alla squadra di Promozione che guida, l'Assisi. Novellino ha parlato a Grifo Tube su Umbria TV: "C'è stima e gli voglio bene, è un ragazzo che ha dei valori importanti ma al momento sarà De Gradi il mio collaboratore più stretto" ha dichiarato Novellino che sul Palermo ha dichiarato: "Abbiamo trovato un'intesa, domani ci vedremo per gli ultimi dettagli. Ostacoli? Non ne vedo. Palermo è una grande piazza e una bellissima sfida".



22:07 GIOVEDÌ L'UFFICIALITÀ DI NOVELLINO

L'ufficialità non è ancora arrivata, perché andavano risolte le pratiche burocratiche con il Modena. Poi Novellino firmerà il contratto con il Palermo, fino a fine stagione. Con lui arriverà il suo vice già ai tempi del Modena, Giuseppe De Gradi. Novellino condurrà dunque nella mattinata di giovedì il suo primo allenamento.



20:00 WALTER NOVELLINO NUOVO ALLENATORE DEL PALERMO

Accordo raggiunto: Zamparini ha trovato il nuovo allenatore del Palermo, l'ennesimo di una stagione assurda per i rosanero. Si tratta di Walter Novellino, che ha firmato un contratto fino a fine stagione. Nel contratto è stato inserito un premio salvezza e un'opzione per il prossimo anno. Già giovedì sarà a Palermo per dirigere il suo primo allenamento.



18:47 IACHINI IN ESCLUSIVA: "HO UNA DIGNITÀ, NON C'ERA CONDIVISIONE NEL PROGETTO"

Beppe Iachini racconta la sua verità in esclusiva a Premium Sport: "Con Zamparini non c'era più condivisione del progetto. Ho una dignità come uomo e come professionista. Le critiche di questi giorni sono state davvero esagerate. Eppure Zamparini mi conosce da due anni e mezzo, strano non si sia fatto un'idea sul mio gioco. Per questo ho lasciato. Mi faceva male, poi, discutere e litigare con una persona di 75 anni, per questo ho deciso di interrompere il dialogo. Spero solo che il Palermo non retroceda, e lo spero per i giocatori e per i tifosi".



18:20 IACHINI NON TORNA, SI ATTENDE ACCORDO CON NOVELLINO

Come già riportato in mattinata, Iachini ha definitivamente detto no ad un ripensamento sulle proprie dimissioni. Si attende quindi ora che venga ratificato l'accordo tra Zamparini e Novellino, in procinto di diventare l'allenatore del Palermo.



16:00 NOVELLINO-2: ZAMPARINI E' FATTO COSI'

"Con il presidente Zamparini conservo un buonissimo rapporto, sin dai tempi di Venezia - ha detto Novellino ai microfoni di Mediagol - E' ovvio che essere preso in considerazione per un incarico così importante mi renda orgoglioso, ma posso assicurare che al momento non c'e' nulla di concreto, in quanto attualmente il Palermo un allenatore lo ha ancora e quell'uomo si chiama Giuseppe Iachini. Indubbiamente, per me si tratterebbe di un'esperienza stimolante. La Serie A è un campionato che conosco benissimo, e sono consapevole che tutti noi allenatori dobbiamo convivere con i risultati". Sulle "intemperanze" di Zamparini, Novellino ha detto: "Il presidente è fatto così, ormai lo conosciamo da anni. Sono convinto però che la situazione con Iachini potrebbe concludersi bene. Chissà che non possa nuovamente scoppiare la pace tra tecnico e patron".