28 febbraio 2016 Palermo-Bologna, al Barbera nessun gol: 0-0 Piccolissimo passo verso la salvezza per i rosanero. Lʼoriundo si arrabbia con Iachini al momento del cambio

Finisce 0-0 Palermo-Bologna, l'anticipo di mezziogiorno giocato in un Renzo Barbera sferzato da un vento forte e costante. Un pareggio che non mette al sicuro i rosanero, a secco di vittorie dallo scorso 24 gennaio e sempre a ridosso della zona rossa. Il Bologna manca l'aggancio, seppur provvisorio, alla Lazio. Partita non esaltante, con Destro e Vazquez (infuriato con Iachini al momento del cambio) i più vicini al gol. Bravi i portieri Mirante e Posavec.

IL TABELLINOIl sole e il vento, forte e costante, fanno da scenario all'anticipo di mezziogiorno al Barbera, dove Iachini torna a schierare Maresca nel cuore del centrocampo rosanero: l'ultima volta che il centrocampista mise piede in campo a Palermo era lo scorso 8 novembre. Una scelta dettata dalla voglia di dare sicurezze ed esperienza ad una squadra ancora scossa dai cinque gol incassati all'Olimpico e da una classifica davvero pericolosa. Di fronte Donadoni sceglie un 4-3-3 molto di corsa e di tecnica, nel quale Destro e Floccari si scambiano le posizione. Ma è soprattutto il secondo a muoversi, sia come trequartista che come esterno, sul lato opposto di Giaccherini.



Il buon inizio del Palermo (con una traversa di Andjelkovic a gioco fermo) è solo un'illusione: con il passare dei minuti il Bologna prende possesso del campo, grazie ad una fitta rete di passaggi orchestrati da Donsah e Diawara, osservati speciali dai dirigenti del Monaco arrivati al Barbera. Le occasioni, però, si misurano col contagocce: un destro senza pretese di Chochev, un tiro di Destro deviato in corner da Posavec (preferito ad Alastra), un tiraccio di Giaccherini. L'unico a scaldare il pomeriggio rosanero è Vazquez, che si prende la responsabilità anche di arretrare dando qualità laddove Hiljemark e Chochev vengono a mancare. Al 35' Maresca prova a dipingere una punizione vincente, mentre al 47' Vitiello ha sul destro la palla giusta, ma Mirante la inchioda sulla linea.



Nella ripresa il Bologna inizia all'arrembaggio, con Destro che si fa ipnotizzare da Posavec, ottimo a chiudere lo specchio all'attaccante, che non trova così il 50esimo gol in Serie A. Vazquez è il più ispirato: prima mira l'angolino con un tocco da biliardo che Mirante devia, poi da due passi spreca un'occasione clamorosa. Sia Iachini che Donadoni cambiano contemporaneamente e la partita va avanti a folate, senza che nessuno domini realmente. Destro sfiora due volte il bersaglio, Iachini invece toglie Vazquez che si infuria, manda a quel paese l'allenatore e scalcia una bottiglietta. Una volata di Donsah e un po' di apprensione nell'area rosanero accompagnano la partita verso il 90'.



Per il Palermo un punticino che dà un pizzico di morale dopo la batosta con la Roma: la zona retrocessione però è sempre piuttosto vicina. Piccoli e timidi segnali, quantomeno di solidità, però arrivano. Davanti, a parte Vazquez, la manovra non ha guizzi: per questo il pubblico, a fine partita, un po' applaude l'impegno e un po' fischia. Per il Bologna, come dicono a fine partita Giaccherini e Donadoni, spreca una buona opportunità per salire ai piani alti.



LE PAGELLEPosavec 7 - Preferito a sorpresa ad Alastra, il portiere croato classe '96 non sbaglia nulla. Anzi, salva tutto su Destro ad un passo dal gol.



Vazquez 6,5 - L'unico ispirato in un Palermo davvero bloccato. Peccato per i rosanero che sprechi l'occasione della partita. Poi quando Iachini lo toglie si infuria, non a torto.



Gilardino 5,5 - La grinta e la voglia ci sono, le giocate però non arrivano. Ingabbiato e non pericoloso.



Mirante 7 - Non fa miracoli, ma inchioda il tiro di Vitiello e in generale non commette una singola sbavatura. Bravo e attento.



Destro 5,5 - Nel primo tempo sonnecchia, nella ripresa si palesa. Ma spara su Posavec e sbaglia la girata. Però ci prova, anche con un destro alto.



Donsah 6,5 - Gli osservatori del Monaco lo galvanizzano, lui propone una gara tutta corsa e qualità.