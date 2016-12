Palermo, Ballardini: "Ho poco tempo, ma squadra di qualità"

ZAMPARINI: "IACHINI DICEVA CHE LA SQUADRA È SCARSA"Maurizio Zamparini è un fiume in piena. In collegamento Skype con la sala stampa di Palermo, il presidente rosanero ha rubato la scena a Ballardini, intervenendo lungamente prima della conferenza stampa di presentazione, spiegando le sue scelte: "È una serata triste. Lasciare a casa dopo una meditazione di tre giorni un amico come Iachini è un trauma che devo ancora digerire. Devo prendere decisioni da presidente e imprenditore. La mia decisione è stata lunga e ponderata: ho chiesto a molti consulenti, la situazione interna mi preoccupava moltissimo. La zona retrocessione è a 3 punti. Contro il Chievo abbiamo avuto fortuna. Mi spiace per Iachini, farà bene altrove. La società non era in sintonia con lui sin dal giorno conclusivo del mercato in cui disse che non era contento della campagna acquisti. Lui ha detto che il Palermo era una squadra scarsa, non è vero. Ritengo il Palermo al livello di Genoa e Samp: Gilardino non è un brocco, Djurdjevic è fuori. E sicuramente arriveranno altri".



Presidente, perché ha scelto Ballardini?

"Ballardini conosce benissimo la piazza, Guidolin non voleva allenare. La scelta è stata fatta tra quattro allenatori. Ho scelto quello che ritenevo più utile, qui ha fatto benissimo. Lo ringrazio per aver accettato questo incarico. Cosa manca al Palermo? L'entusiasmo. Il calcio senza entusiasmo non si fa, spero lo riporti Ballardini. Abbiamo una buona squadra, l'anno scorso la differenza l'ha fatta Dybala".



I giocatori si sono schierati con Iachini, sarà un problema?

"Io ho parlato con quelli che ritengo importanti, in particolare con il capitano. Maresca ha scritto delle stronzate, ho parlato con il suo procuratore e prenderemo provvedimenti. Iachini non mi ha procurato 60 milioni: Vazquez è esploso grazie a me, Dybala uguale: per il primo ho convinto io Iachini a rimetterlo in rosa, il secondo stava in panchina in B. Iachini è rimasto a casa perché la squadra non stava più giocando a calcio".



Sono previsti acquisti a gennaio?

"La squadra non è scarsa, ma voglio farla ottima. La differenza in questo momento la può fare solo Vazquez. Faremo innesti di qualità".



Quando ha deciso di cambiare la gestione tecnica della squadra?

"La prestazione di Napoli mi ha deluso. Dopo quella partita Iachini mi disse: 'Presidente, lei non capisce nulla di calcio. Il Napoli dà 3-4 gol a tutti', io gli risposi: ' La prossima volta dimmelo che non andiamo nemmeno a giocare, consegnamo i 3 punti e risparmiamo i soldi della trasferta'".



Foschi e lo stadio nei progetti futuri?

"Rino lo sento sempre, spero torni. Sto studiando i progetti, se mi danno i permessi costruisco nuovo stadio e nuovo centro sportivo".