Palermo, Baccaglini si presenta: "Sono l'uomo giusto"

Poi alcuni dettagli sul percorso che l'ha portato a Palermo. "Ero all'interno di una cordata con a capo Cascio e il mio groppo era più che altro una sorta di financial advisor - ha spiegato Baccaglini -. Quando con Cascio non funzionò, mi sono interessato grazie a questi progetti che il presidente voleva sviluppare, c'è stato un duro lavoro che oggi sembra una cospirazione". "Oggi possiamo chiarirci tra di noi e una volta chiariti, vorrei si potesse enfatizzare che Zamparini ha messo la sua fiducia, il suo gruppo e il suo futuro nelle mani mie e del mio gruppo", ha proseguito.



Quanto alla Integritas Capital, Baccaglini poi ha chiarito alcuni misunderstanding: "La parola fondo è una definizione semplificata dei servizi finanziari che in questi anni abbiamo messo a punto. Ciò che abbiamo creato noi va oltre il concetto di fondo. La forza di un fondo è data dalla costanza dei risultati, ma questi risultati passano attraverso i clienti, non attraverso il web". "Non mi stupisce che si sia rincorso una conferma cercando un nome eclatante e non la si sia trovata: noi siamo conosciuti tra i clienti, perché i clienti hanno bisogno di avere segregati i loro affari".



"La concretezza finanziaria del fondo potrà essere valutata non da numeri che troverete online, ma da progetti che saranno creati visibilmente con il Palermo Calcio e con il Gruppo Zamparini - ha precisato -. Nei prossimi giorni sarò con il sindaco a parlare di stadio e centro sportivo. Se abbiamo già i permessi, cominciamo. Quanto agli obiettivi sportivi, Baccagliani lavora già su due fronti: "Speriamo che il prossimo campionato del Palermo sia la Serie A, però abbiamo un piano B anche in caso di retrocessione. Voi avrete modo di valutare il nostro lavoro. La persona che doveva fare la due diligence sul nostro fondo è Maurizio Zamparini e Maurizio Zamparini ha valutato che noi siamo credibili: fidatevi di lui". "Non vi saranno cambi di allenatore fino a fine stagione, questo ve lo assicuro - ha continuato -. Abbiamo un calendario non proibitivo: bisogna ora stringerci forte e crederci"



Sui dettagli dell'affare invece per ora Baccaglini non si sbilancia: "I dettagli sono confidenziali e fanno parte dell’accordo che abbiamo raggiunto io e Zamparini. Il Palermo Calcio è inserito all'interno di una progettualità più grande. Parlare di cifre non fa parte di questa conferenza. Parlare di cifre non fa bene. Vedrete. Lo stadio e il centro sportivo sono le chiavi del nostro progetto. Io voglio massimizzare l’opportunità, non sperpereremo soldi. Noi vogliamo portare la mentalità americana. Tutto qui". Infine capitolo calciomercato: "La squadra ha già molti elementi validi, poi è ovvio che vi saranno degli aggiustamenti da fare a livello di organico. La mia fortuna è avere accanto a me una persona che è nel mondo del calcio da molto tempo. Ma non vogliamo i nomi, vogliamo una squadra vincente: non faremo vedere che il nostro portafoglio è grande in sede di mercato. Vogliamo creare una squadra vincente".