Palacio: "L'Inter non merita di essere a metà classifica"

15:26 - In casa Inter è il turno di Rodrigo Palacio, chiamato a rispondere via twitter ai tifosi. L'argentino fa il bilancio della sua stagione ("Per me è stato un anno duro, ho zoppicato ogni allenamento e ogni partita") e di quella della squadra che, dice, "non merita di stare a metà classifica. I tifosi sono arrabbiati? E' normale che lo siano". Poi sui compagni: da Shaqiri "che può fare la differenza" a Mauro Icardi che "sarà un top player".

E ancora: "Maurito ha 20 anni e potrà arrivare molto lontano. E' giovane, ma sembra sia più maturo dell'età che ha. E' difficilissimo fare 15 gol con ancora dieci partite alla fine, lui è proprio forte. Se mi è mancato il gol? A me non importava fare gol, ma interessava la situazione. Quando ho fatto il primo gol contro la Lazio non stavo bene e non ero felice. Volevo solamente tornare al top della condizione. A me interessano i gol utili".



L'argentino poi prosegue: "Io non ero preoccupato per l'assenza dei gol, ma per il dolore alla caviglia ed era difficile per me. Adesso sono migliorato un po' perché il dolore non lo sento più così tanto. Io non mi sono mai fermato dalla finale del Mondiale, era difficile per me continuare ad allenarmi. Non giocavo bene e tutti mi massacravano tutti, ma adesso sto bene e questo conta. La mia stagione adesso è cambiata e posso giocare fino alla fine del campionato. Volevo anche operarmi, ma poi ho resistito e i risultati mi hanno dato ragione, se non stai al 100% io non posso fare bene, non sono Messi. Per fare bene deve essere sempre al top".Già e al top deve essere la squadra per tentare la rimonta Europa League: "Dipende dalle partite che vinceremo. Dobbiamo fare più punti possibili e recuperare su quelle davanti".