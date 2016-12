Palacio: "Il rigore con la Juve? Volevo morire..."

"La sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia è stata una brutta eliminazione. Non mi era mai capitato prima di sbagliare un rigore nella lotteria finale e aver sbagliato quello è un'esperienza bruttissima": così l'attaccante dell'Inter Rodrigo Palacio, in un'intervista a Total Italian Football, torna sul l'errore dal dischetto contro la Juventus che è costato la finale di Coppa Italia alla squadra nerazzurra.



"Volevo morire in quel momento - ammette l'argentino - ma alla fine sono cose che capitano. Devi andare avanti e non pensarci più. La prossima volta sarò pronto per segnare".

Palacio è stato protagonista di ottime prestazioni nelle ultime partite, ma non potrà giocare lo scontro diretto per la Champions di sabato contro la Roma. L'ammonizione rimediata a fine partita contro il Bologna, da diffidato, gli costa la squalifica in un match delicatissimo.