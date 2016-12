P. Sousa: "Zarate non sostituisce Rossi"

"La partenza di Rossi è coincisa con l'arrivo di Zarate che non è venuto per sostituirlo. E' stata un'opportunità che ci ha dato il mercato, è un giocatore motivato che può aiutarci. Quanto a Rossi, il Levante gli darà più spazio, per questo sono fiducioso che migliorerà e che lo rivedremo presto". Con queste parole il tecnico della Fiorentina , Paulo Sousa , ha commentato il mercato dei viola alla vigilia della gara di campionato contro il Torino .

L'ex attaccante di Lazio e Inter si sta intanto già allenando in gruppo insieme a un altro neo-viola, Tino Costa, mentre lo spagnolo Tello è atteso a breve a Firenze.



Un altro giocatore della Fiorentina inoltre, Mario Suarez, ha avuto un permesso di 72 ore per valutare alcune offerte. Quindi il giocatore domani non sarà a disposizione e va ad accrescere l'emergenza a centrocampo considerando anche le assenze di Badelj e Vecino. "Qualcosa dovremo inventarci - ha commentato con un mezzo sorriso il tecnico viola - anche se l'obiettivo è sempre lo stesso: il Torino è una squadra forte ma noi vogliamo vincere".



Poi ancora sulla formazione: "Babacar e Kalinic possono giocare insieme, ma sono due giocatori completamente diversi. Prendiamo le decisioni partita dopo partita per vincere. Uno o l'altro oppure insieme, l'importante è vincere. Alonso ha recuperato, aveva un po' di fastidio stamani, ma se lui si sente di aiutarci potrà essere della partita. Non sono un allenatore che forza i giocatori per essere in campo, se lui si sente me lo dirà".