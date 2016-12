Otto anni? C'è chi vuole lo stop a vita per Blatter e Platini

I procuratori del Comitato etico della Fifa ritengono che la squalifica di 8 anni comminata a Sepp Blatter e Michel Platini sia stata troppo 'indulgente' e preannunciano appello, ravvivando l'ipotesi che per i due numeri uno del calcio mondiale si possa anche arrivare alla squalifica a vita.

Mentre i presidenti della Fifa e dell'Uefa hanno già fatto sapere di voler fare ricorso contro la squalifica, anche la camera investigativa del Comitato etico ha oggi annunciato che "intende fare appello" contro le sanzioni imposte ai due super-manager a dicembre dai quattro giudici etici della Federcalcio mondiale.

In precedenza, il comitato d'appello della Fifa ha imposto la squalifica a vita per Joachim Eckert, inizialmente squalificato con otto anni di stop.