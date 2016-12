Ottavi Champions: Juventus, ecco le possibili avversarie

23:12 - Archiviato il Gruppo A di Champions League, chiuso al secondo posto utile per la qualificazione agli ottavi, la Juventus conoscerà il prossimo avversario nel sorteggio di Nyon del 15 dicembre. Nella doppia sfida che si giocherà a cavallo tra febbraio e marzo 2015 i bianconeri potrebbero incontrare le migliori squadre d'Europa: dal Real Madrid dei record al Barcellona di Messi, ma anche Bayern Monaco e Chelsea. Monaco e Dortmund le preferibili.

I protagonisti sono stati chiari: "Chi arriva arriva, la Juventus è un avversario scomodo per chiunque". Belle parole, ma certo è che un sorteggio positivo è stato più volte in passato decisivo anche nei più grandi trionfi. Le squadre più abbordabili, ovviamente sulla carta, sono il Monaco e il Borussia Dortmund di Klopp, in grande difficoltà in Bundesliga. Meglio i tedeschi del Porto, per esempio, che anche in questa stagione sta dimostrando di avere una squadra pronta a battagliare su qualsiasi campo. In ogni caso sempre meglio i lusitani rispetto ai top club come Real Madrid, Barcellona (o Psg), Bayern Monaco e Chelsea.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

Real Madrid

Bayern Monaco

Chelsea

Barcellona

Borussia Dortmund

Monaco

Porto