Osvaldo rifiuta il Chievo e sceglie la musica

Pablo Daniel Osvaldo cambia vita. Dopo aver vinto uno scudetto con la Juve e aver segnato oltre 100 gol in carriera, l’attaccante argentino ha deciso di lasciare il mondo del pallone per dedicarsi completamente alla carriera musicale. A confermarlo, a “4-4-2”, Pierpaolo Marino : “Ha smesso per seguire la sua passione”. L’ultima squadra a provarci era stato il Chievo , Campedelli aveva offerto un biennale da 2,5 milioni o un contratto annuale da 1,5.

Nell’ultima giornata di mercato, “El Loco” era stato proprosto a diversi club anche se nessuno di questi sembrava convinto. Gli unici a fare un’offerta ufficiale erano stati i clivensi, in cerca di un centravanti per completare il reparto. La doppia offerta del presidente Campedelli non ha convinto Osvaldo, che ha poi reso noto di voler lasciare il calcio giocato. Adesso per il bomber si aprono le porte del mondo musicale con la sua band. In Italia ha vestito le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter. L’ultima esperienza, prima di appendere gli scarpini al chiodo, Osvaldo l’aveva fatta in Argentina con la maglia del Boca Juniors. Avventura finita male, visto che dopo soli cinque mesi gli era stato rescisso il contratto per cattiva condotta. Noto per i suoi comportamenti sopra le righe, Osvaldo è sempre stata una rockstar fuori dal campo.