Osvaldo il rocker felice: "Il calcio mi ha dato tanto ma era una m..."

A tornare indietro non ci pensa nemmeno. L'ex attaccante Pablo Daniel Osvaldo ha confessato di essere felice del passaggio dal pallone alla chitarra e al microfono. " Mi sento finalmente libero da tutta la merda che c'è nel calcio . Quel mondo non mi ha mai capito e ultimamente non riuscivo più a sopportarlo. Ora sto bene e sono sereno perché mi dedico a ciò che amo: la musica" ha rivelato l'italo-argentino a Fox Sports.

Una band, i "Barrio Viejo", e un grande amore, quello per la musica Rock. Osvaldo confessa che il calcio giocato non gli manca per nulla, nonostante sia stata la sua vita per molto tempo. "Non ho problemi a parlare di calcio. Mi ha dato tutto nella vita ed è stata una grande passione. Ho amato molto giocare a calcio e averlo fatto anche con la maglia del Boca, il club del mio cuore, è stato stupendo. Ma negli ultimi anni mi sono accorto che non era il mio mondo. Grazie a esso ho guadagnato tanto, ma non è tutto nella vita. Mi sono reso conto che mi rendeva infelice e ho deciso di dire basta" ha confessato Osvaldo, ammettendo anche: "Ogni volta che salgo sul palcoscenico mi rendo conto che è ciò che voglio veramente".