Osvaldo, il calcio è il passato: esibizione con la sua band a Buenos Aires

Il calcio è ormai solo un ricordo per Pablo Daniel Osvaldo. Dopo essere stato protagonista in Serie A con le maglie, fra le altre, di Juventus, Roma e Inter, nel suo presente c'è solo la musica. Nei giorni scorsi i "Barrio Viejo", band della quale fa parte Osvaldo, hanno suonato come ospiti a sorpresa in un concerto di altre due band. Un discreto successo allo Zadar Club di Buenos Aires, viste le 400 persone presenti.