Osvaldo, gol e insulti all'avversario: "Mangia l'erba, asino!" 

13:55 - Senso del gol e carattere fumantino. Osvaldo non si smentisce: vede la porta come pochi e non perde il vizio di questionare con gli avversari (a volte anche coi compagni di squadra). Col Boca ha già messo a segno 3 gol in 5 partite di campionato, cinque in sette apparizioni totali. L'ultimo sigillo nel 3-0 all'Estudiantes, partita che ha visto protagonista l'ex interista per la lite con Leandro Desabato: "Provochi? Mangia quest'erba, asino!".

Una scena che ha poi catalizzato l'attenzione dei media argentini e che ha diviso la critica, tra colpevolisti e innocentisti. E Osvaldo? Come ha reagito? Con un parziale mea culpa, con l'ammissione dell'errore ma anche con l'immancabile scatto d'orgoglio: "Ho rivisto le immagini - ha dichiarato riferendosi allo scontro con il centrale dell'Estudiantes - e non mi sono piaciuto. Però è anche vero che mi ha picchiato per tutta la partita, ricoprendomi oltretutto di insulti". Molti dei quali, pare, rivolti alla compagna Jimena Baron. Da qui il gesto: il ciuffo d'erba strappato dal terreno e quel "comé pasto" che ha fatto il giro del mondo...