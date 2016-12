Osvaldo denunciato dalla compagna per "violenza di genere"

Non c'è mai pace per Pablo Daniel Osvaldo, che dopo la rottura con l'Inter - avvenuta lo scorso inverno - è ora alle prese con la burrascosa separazione dall'attuale compagna, Jimena Baron. Come riferito dai media argentini, la ragazza - tramite il suo avvocato Eduardo Sande - ha annunciato di voler denunciare l'attaccante per "violenza di genere", reato previsto dal codice penale argentino per punire i crimini contro le donne.