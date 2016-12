Osvaldo chiama Conte: "Venga in Argentina a vedermi"

11:13 - Sei gol in sette gare col Boca, dove è già un leader. Pablo Daniel Osvaldo sta trascinando gli argentini a suon di reti: "Giocare nel Boca è sempre stato il mio sogno ma non speravo di realizzarlo in questa stagione - dice al Corriere dello Sport -. Quale giocatore della Serie A porterei qui? Pirlo e Totti, con la loro classe farebbero impazzire la Bombonera". Sulla Nazionale: "Con Conte c'è grande stima e lealtà. Sarei felice se venisse a vedermi".

Osvaldo evita di commentare il suo burrascoso addio all'Inter ("Non parlo perché non mi vanno né polemiche, né fraintendimenti") ed è totalmente concentrato sulla sua avventura: "Quando sarà l'ora penserò al Southampton, nel frattempo vivo un sogno. Spesso le cose accadono quando non ce lo aspettiamo. Appena si è prospettata la possibilità del Boca, per me è stata l'unica opzione che ho preso in considerazione. Tornare in Serie A? Ha sempre un fascino e un'importanza speciali, adesso però penso solo al Boca".



L'ex attaccante nerazzurro spera ancora nella Nazionale: "Con Conte ho un rapporto caratterizzato da grande lealtà e stima reciproche. Siamo due persone dirette, che non amano le ipocrisie. So che mi ritiene un giocatore forte e lo ha dimostrato volendomi alla Juve nel gennaio 2014, in un momento non facile per me. Questo per me è uno stimolo. Al tempo stesso però so perfettamente che non giocare in un campionato europeo è uno svantaggio perché il ct non mi può vedere giocare dal vivo molto facilmente. A meno che non decida di venire a trascorrere qualche giorno qui in Argentina. Ne sarei molto felice perché gli farei mangiare un Asado fantastico... E' invitato fin da adesso! A parte gli scherzi, so che non è facile per lui e per il suo staff seguirmi da vicino".