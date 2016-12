Osvaldo al Porto: contratto biennale per l'attaccante

Dopo solo 6 mesi era terminata l'avventura di Pablo Osvaldo al Boca Juniors. Da quel momento, l'attaccante ha valutato diverse offerte. Ne era arrivata una anche dal Messico, ma a sbaragliare la concorrenza è stato il Porto, che gli ha proposto un contratto di due anni. Così Osvaldo si rimetterà in gioco in Portogallo con l'obiettivo di convincere il ct Antonio Conte a portarlo agli Europei del 2016. Non ci dovranno essere colpi di testa. Osvaldo lo sa bene.