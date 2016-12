11 agosto 2015 Ora il Chelsea potrebbe demansionare il medico Eva Carneiro Esclusiva del Telegraph: Eva Carneiro rischia il posto dopo lʼalterco con Mourinho

Non accenna ad attenuarsi la bufera in casa Chelsea scoppiata nei minuti di recupero della prima di campionato tra i Blues e lo Swansea, quando José Mourinho si è infuriato con il medico sociale Eva Carneiro per essere intervenuta in campo in un momento poco appropriato. Secondo il Telegraph la società starebbe riconsiderando la posizione della Carneiro. Già dalla prossima partita la dottoressa potrebbe non andare in panchina.

DEMANSIONAMENTO?La Carneiro era entrata in campo per soccorrere Hazard, che quindi aveva dovuto lasciare temporaneamente il campo: il Chelsea, già in inferiorità numerica per un'espulsione, si è ritrovato con solo 8 giocatori di movimento in campo, per la furia di Mou. Ora il Chelsea sta meditando sul da farsi. Secondo il Telegraph la Carneiro rimarrà il primo medico sociale del Chelsea, ma non parteciperà alle sessioni di allenamento, non sarà in panchina durante le partite e non sarà presente negli hotel con i giocatori prima dei match. Già dalla partita con il City è probabile che la Carneiro non viaggerà con la squadra e non sarà in panchina.

VIDEO E REAZIONI SOCIALIl quotidiano inglese sottolinea che Mourinho ha apportato molti cambiamenti allo staff in vista della nuova stagione. Bisognerà vedere se la Carneiro accetterà il nuovo ruolo. Nella giornata di lunedì la dottoressa aveva ringraziato i tifosi su Facebook per il sostegno ricevuto dopo l'alterco con Mourinho.