Operazione "Fuorigioco", il Milan: "Vicenda marginale e non fondata"

Secondo gli avvocati del Milan, l'operazione "Fuorigioco" della Guardia di Finanza, in cui risulta indagato anche Adriano Galliani, è "una vicenda assolutamente marginale e non fondata (...) che troverà la sua risoluzione in una doverosa archiviazione". Così hanno commentato Niccolò Ghedini e Leandro Cantamessa nella nota apparsa sul sito ufficiale dei rossoneri. "Berlusconi non è preoccupato" ha assicurato Ghedini".